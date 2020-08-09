Известная актриса Наталья Бочкарёва решила объяснить россиянкам, почему они сильно интересуют зарубежных мужчин. По её словам, женихи из других стран часто хотят взять в жены именно девушку "славянских кровей".

"Друзья, а вы знаете, чем отличаются наши женщины от, к примеру, американок? И почему иностранцы так часто выбирают себе в жены именно девушек славянских кровей? Ответ прост: так, как мы ухаживаем за собой и стараемся хорошо выглядеть при любых обстоятельствах, делает очень мало женщин по всему миру!", — пояснила артистка (орфография и пунктуация автора сохранена).