Актриса Кристина Асмус продолжает разводить интриги вокруг своего внезапного развода с Гариком Харламовым.

Артистка опубликовала фотографию с Алексеем Чадовым со съемок фильма "Джон", и её поклонники сразу же заинтересовались возможной связью этого снимка с личной жизнью актрисы.

"Много людей. Вдаваться в подробности, кто это и "а чё это вы тут делаете, а?" вряд ли будете. Скорее всего, пролистнёте дальше и зажмёте лайк. Но я просто оставлю это здесь. Потрясающий день на съемках фильма "Джон". Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Алексей Чадов — бесконечная любовь и благодарность", — подписала фото Асмус.