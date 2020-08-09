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В деле Ефремова может произойти новый поворот

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Следующее судебное заседание по делу Михаила Ефремова запланировано на 11 августа.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский утверждает, что на этом заседании произойдет "значимое событие".

"Вы все услышите во вторник, потому что произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно", - утверждает правозащитник.

Также адвокат заметил, что никогда не говорил, что Ефремову вынесут обвинительный приговор.

"Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро", - пояснил Добровинский.

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