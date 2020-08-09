В деле Ефремова может произойти новый поворот

Следующее судебное заседание по делу Михаила Ефремова запланировано на 11 августа.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский утверждает, что на этом заседании произойдет "значимое событие".

"Вы все услышите во вторник, потому что произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно", - утверждает правозащитник.

Также адвокат заметил, что никогда не говорил, что Ефремову вынесут обвинительный приговор.