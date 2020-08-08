Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Алена Водонаева осудила Ефремова за отказ признать вину в аварии
Попавший в список богатых звезд Жуков рассказал о скромных доходах
Нутрициолог заявила, что интервальное голодание вредно для женщин
«Тушил сигареты об официантов»: Анатолий Цой бросил пить
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не было на юбилее его отца
Айза Анохина рассказала о результатах теста на коронавирус
Рита Дакота лечится от коронавируса необычными средствами
Иосиф Пригожин заявил, что ему мало зарабатывать 3 миллиона в месяц
Граждан Украины перестали пускать в Белоруссию перед выборами

Ким Кардашьян выдвинула политическое требование Канье Уэсту

Шоу-бизнес » Зарубежный

Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США. После череды скандальных заявлений Ким Кардашьян призналась, что у ее мужа началось обострение биполярного расстройства. Ходили слухи о разводе пары. В итоге телезвезда забрала мужа и детей на отдых в Доминиканскую республику.

Супруги смогли помириться. Ким встала на сторону мужа, но выдвинула требования. «Она полностью поддержит его кандидатуру на пост президента в 2024-м, но при одном условии. Канье нужно будет выслушать мнения всех политических консультантов, которых ему нанимали», - рассказал инсайдер порталу The Sun.

 

Последние материалы
Орландо Блум назвал роман с Кэти Перри «не голливудской историей любви»
Алена Водонаева осудила Ефремова за отказ признать вину в аварии
Кайли Дженнер призвали вырезать из клипа Карди Би из-за расизма
Попавший в список богатых звезд Жуков рассказал о скромных доходах
Нутрициолог заявила, что интервальное голодание вредно для женщин
«Тушил сигареты об официантов»: Анатолий Цой бросил пить
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не было на юбилее его отца
Айза Анохина рассказала о результатах теста на коронавирус
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в новом байопике
Меган Маркл впервые не вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира
Популярное
Новости Белоруссии
Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами

Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.

Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами
Опрос показал уровень доверия Путину
Кремль
Опрос показал уровень доверия Путину
Новости медицины
В Китае зарождается новая эпидемия. На этот раз - буньявирус
Новости Белоруссии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Глава штаба Тихановской задержана в Минске
У жителей Хабаровска снижается интерес к акциям протеста
Алексей Мухин: о трёх протестных группах в Хабаровске
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали из Белоруссии
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Христо Маринов: Болгарию тащат в еврозону, как затащили в НАТО
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ