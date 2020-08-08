Ким Кардашьян выдвинула политическое требование Канье Уэсту

Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США. После череды скандальных заявлений Ким Кардашьян призналась, что у ее мужа началось обострение биполярного расстройства. Ходили слухи о разводе пары. В итоге телезвезда забрала мужа и детей на отдых в Доминиканскую республику.

Супруги смогли помириться. Ким встала на сторону мужа, но выдвинула требования. «Она полностью поддержит его кандидатуру на пост президента в 2024-м, но при одном условии. Канье нужно будет выслушать мнения всех политических консультантов, которых ему нанимали», - рассказал инсайдер порталу The Sun.