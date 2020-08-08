Орландо Блум назвал роман с Кэти Перри «не голливудской историей любви»

Известный актер Орландо Блум рассказал о непростых временах в отношениях с Кэти Перри. Пара рассталась в 2017 году, но год спустя им удалось помириться. Певица вспоминает то время как ад, через который им обоим нужно было пройти, сообщает Daily Mail. Теперь пара готовится к свадьбе и ждет ребенка, который должен стать первенцем для Кэти Перри.

«Хотел бы я сказать вам, что все это было радостно и счастливо, но это ни в коем случае не та голливудская история любви, о которой вы, возможно, захотите услышать. В реальной жизни все идет своим чередом. У нашего романа были свои американские горки, взлеты и падения», - рассказал Орландо Блум.