Алена Водонаева осудила Ефремова за отказ признать вину в аварии

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала цирком суд, который проходит над Михаилом Ефремовым. Актер насмерть сбил водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов вину не признает. Водонаева осудила действия актера.

«Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке, - написала модель в Instagram. - Люди, которые собираются сесть за руль, употребив, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти».