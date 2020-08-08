Кайли Дженнер призвали вырезать из клипа Карди Би из-за расизма

Популярная исполнительница Карди Би выпустила совместно с Megan Thee Stallion клип на песню WAP. За сутки ролик собрал на YouTube более 30 миллионов просмотров. В клипе снялась телезвезда Кайли Дженнер. Поклонники певиц обвинили звезду в расизме. По их мнению, в клипе о культуре темнокожих не должна участвовать женщина другой расы.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием вырезать Кайли Дженнер из клипа или удалить ролик вовсе. Ее уже подписало более более 50 тысяч человек. Карди Би попыталась защитить звезду в твиттере.

«Я хочу сказать спасибо каждой женщине, которая снялась в моем видео! Тот факт, что вы уделили время и посмотрели клип, многое значит для меня! Мне было очень важно включить в него разных женщин, принадлежащих к разным расам, разного происхождения, но при этом столь могущественных и влиятельных», - написала Карди Би.