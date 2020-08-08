Попавший в список богатых звезд Жуков рассказал о скромных доходах

Недавно Сергей Жуков попал в рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Солист группы «Руки вверх!» опроверг в Instagram свое баснословное богатство. По его словам, из недвижимости он может похвастаться только квартирой, купленной в ипотеку. Лишь в начале этого года он смог отказаться от съемного жилья.

«Все эти рейтинги очень условны. Они учитывают доходы, но совсем не берут в расчёт расходы. Мы очень много работаем, на наши концерты ходит очень много людей, и мы этому, безусловно рады, но мы и вкладываем в наши концерты и клипы очень немало. К примеру, в нашем гастрольном туре задействовано 170 человек, 36 тонн оборудования, 170 киловатт звука, множество света и пиротехники», - написал Сергей Жуков.