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«Тушил сигареты об официантов»: Анатолий Цой бросил пить

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Экс-солист группы MBAND и победитель шоу «Маска» Анатолий Цой объяснил, почему отказался от алкоголя. 31-летний певец уверен, что все дело в азиатском происхождении. По его словам, у него нет гена, который перерабатывает алкоголь в крови. Поэтому артист быстро пьянеет и начинает вести себя неадекватно.

Анатолий Цой вспомнил самый страшный момент в своей жизни. Как сообщает «Стархит», певец праздновал крестины у знакомого. Друг предложил выпить немного виски. Дальше у артиста случился провал в памяти.

«Я выпил буквально два-три бокала, и меня так унесло, что я реально не помнил весь вечер. Друзья потом рассказывали мне страшные истории о том, что я тушил сигареты об официантов, пел, меня не могли успокоить. Короче, это был настоящий дебош. После этого я решил - зачем мне это надо? И сторонюсь этой истории. Мне без этого нормально, весело, позитивно живется», - рассказал Анатолий Цой. 

 

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