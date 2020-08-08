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Айза Анохина рассказала о результатах теста на коронавирус

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга российского рэпера Гуфа Айза Анохина дождалась результаты теста на коронавирус. Блогер обрадовалась, поскольку COVID-19 у нее не был обнаружен. При этом она уверена, что заболела другим вирусом, из-за которого у нее болит все тело.

«Ребят, берегите себя! Вот реально! Я прям рада, что живая! Вчера думала, что все! Но у меня до сих пор нет сил ходить. Еле перемещаюсь по квартире. Дико болит все тело! Ломит каждую мышцу. Болят глаза, насморк, горло болит. Сегодня еще и почки начали болеть», - написала Айза Анохина.

В Instagram экс-жена Гуфа также заявила, что сдаст кровь на анализ и повторно пройдет тест на коронавирус. Айза Анохина продолжает сидеть на самоизоляции и контактирует только с близкими людьми.

 

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