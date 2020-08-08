Американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето подтвердил, что он сыграет Энди Уорхола в новом байопике. В Instagram 48-летний артист с запозданием поздравил великого художника с днем рождения. 6 августа Уорхолу исполнилось бы 92 года.
"Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в одном из будущих фильмов. И так благодарен и взволнован этой возможностью. С запоздалым днем рождения, Энди. Мы скучаем по тебе, гений", — написал Джаред Лето.
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