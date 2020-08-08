Меган Маркл впервые не вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Меган Маркл лишили очередного титула после того, как вместе с принцем Гарри она отказалась от королевских обязанностей. Впервые за три года герцогиня Сассекская не попала в рейтинг самых влиятельных дам мира.

На этот раз журнал Vogue решил сделать акцент на тех женщинах, которые оказали вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, ее исключили из-за отказа от королевских обязанностей. При этом в ТОП-25 вошла королева Елизавета II.