Ольга Бузова подарила Даве часы за 5 миллионов в честь годовщины

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова отметила годовщину отношений с блогером Давой. Возлюбленные отправились Казино Сочи, где вручили друг другу дорогие подарки. Певица подарила блогеру часы Rolex за 5 миллионов рублей. Позже она вручила ему браслет Mercury за 400 тысяч рублей.

Дава тоже подготовил дорогие подарки для возлюбленной. Блогер купил для Ольги Бузовой браслет от Cartier из белого золота с бриллиантами. Украшение ему обошлось в 3,5 миллиона рублей. Также он подарил золотые серьги и кулон Cartier из одного комплекта. Ольга Бузова похвасталась подарками в Instagram.