Рита Дакота лечится от коронавируса необычными средствами

Певица Рита Дакота рассказала, чем лечится от коронавируса.

Среди средств оказались необычные способы поддержания иммунитета. Артистка использует "бабушкин метод": промокает марлю в водке и дышит через нее. Также она пользуется методом знакомого индуса-аюрведа. Рита Дакота пьет чаванпраш. Это индийский БАД на основе мякоти растения амла.

Помимо народных средств, певица лечится стандартными лекарствами. Дакота употребляет витамин С в порошке. Также она старается пить больше теплой жидкости — морс, отвар ромашки, травяной чай. Из-за болей в легких врач назначил певице антибиотик. Об этом она рассказала в своем Instagram.