Иосиф Пригожин заявил, что ему мало зарабатывать 3 миллиона в месяц

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился со словами Ляйсан Утяшевой. Гимнастка уверена, что смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Для Пригожина этой минимальной суммы недостаточно. Продюсер подчеркнул, что у него много денег уходит на семью. Приходится вкладываться и в бизнес. Например, только на съемки клипа для артиста он тратит от 3 миллионов рублей.