Продюсер Иосиф Пригожин не согласился со словами Ляйсан Утяшевой. Гимнастка уверена, что смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Для Пригожина этой минимальной суммы недостаточно. Продюсер подчеркнул, что у него много денег уходит на семью. Приходится вкладываться и в бизнес. Например, только на съемки клипа для артиста он тратит от 3 миллионов рублей.
«Мне даже 2-3 миллионов не хватает в месяц, учитывая мои амбиции. Это нормально. Не хочу обидеть простых граждан. Мне 51 год, я вкалываю всю жизнь не для того, чтобы перебиваться с 20-50-100 тысячами. Просто у каждого свои запросы в жизни, хотя бы на необходимое», - сказал Иосиф Пригожин.
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