Актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рейчел Грин в легендарном ситкоме "Друзья", поспешила успокоить фанатов в связи с очередным переносом съемок продолжения сериала.

Ранее компания HBO объявила о съемках продолжения нашумевшего сериала "Друзья". Новые серии ситкома должны были выйти в мае текущего года вместе со стартом платформы HBO Max.

Съемки картины откладывать уже несколько раз из-за карантина.

"Очень жаль, но нам действительно пришлось снова сдвинуть даты съемок, — сказала актриса. — Перед нами остро встал вопрос: как сделать процесс безопасным для живой аудитории? Сейчас опасное время. Точка. Вот и все. Это будет здорово, понимаете? Это также дало нам больше времени, чтобы сделать эпизод еще более захватывающим и увлекательным, чем ранее. Именно поэтому для меня вся эта ситуация, связанная с переносом, означает, что стакан наполовину полон, а не пуст, — утверждает Энистон.

Мы все равно никуда не денемся. Вы никогда не сможете избавиться от "Друзей", уж извините. Мы с вами на всю жизнь", — добавила актриса.