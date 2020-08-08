Муцениеце выгнали из спектакля, где она играла вместе с Прилучным

В течение нескольких лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе играли в спектакле "Авантюристы поневоле". С этой постановкой они объездили всю Россию и страны ближнего зарубежья.

Несколько дней назад стало известно, что показ спектакля в скором времени возобновится. В продаже появились билеты, однако Агата Муцениеце не будет в нём участвовать, поскольку с ней это никто не обсуждал.