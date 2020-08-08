Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Политолог: митинги в поддержку Фургала исчерпают себя к концу лета
В Москве мужчина напал на полицейского
Диетолог рассказала о безопасной дозе пива
Сбербанк запланировал выпуск собственной криптовалюты
Названы самые популярные породы кошек в России
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Трамп может сделать так, чтобы китайцы перестали покупать iPhone
От коронавируса умер архимандрит РПЦ, изгонявший "бесов"
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

Муцениеце выгнали из спектакля, где она играла вместе с Прилучным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В течение нескольких лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе играли в спектакле "Авантюристы поневоле". С этой постановкой они объездили всю Россию и страны ближнего зарубежья.

Несколько дней назад стало известно, что показ спектакля в скором времени возобновится. В продаже появились билеты, однако Агата Муцениеце не будет в нём участвовать, поскольку с ней это никто не обсуждал.

"Дорогие друзья, все, кто любит спектакли с моим участием! Одна из моих любимых постановок — "Авантюристы поневоле". Как мне стало известно, в продажу выпущены билеты на спектакль и ведется реклама.

Вынуждена сообщить, что даты 1 октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты. Участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас", — обратилась актриса к своим фанатам в личном блоге.

Последние материалы
Муцениеце выгнали из спектакля, где она играла вместе с Прилучным
Политолог: митинги в поддержку Фургала исчерпают себя к концу лета
В Москве мужчина напал на полицейского
Диетолог рассказала о безопасной дозе пива
Сбербанк запланировал выпуск собственной криптовалюты
Названы самые популярные породы кошек в России
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Трамп может сделать так, чтобы китайцы перестали покупать iPhone
Пригожин объяснил отказ российских звёзд выступать в Белоруссии
От коронавируса умер архимандрит РПЦ, изгонявший "бесов"
Популярное
Новости Белоруссии
Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами

Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.

Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Новости Белоруссии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Кремль
Опрос показал уровень доверия Путину
Новости Белоруссии
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Христо Маринов: Болгарию тащат в еврозону, как затащили в НАТО
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ