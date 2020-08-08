В течение нескольких лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе играли в спектакле "Авантюристы поневоле". С этой постановкой они объездили всю Россию и страны ближнего зарубежья.
Несколько дней назад стало известно, что показ спектакля в скором времени возобновится. В продаже появились билеты, однако Агата Муцениеце не будет в нём участвовать, поскольку с ней это никто не обсуждал.
"Дорогие друзья, все, кто любит спектакли с моим участием! Одна из моих любимых постановок — "Авантюристы поневоле". Как мне стало известно, в продажу выпущены билеты на спектакль и ведется реклама.
Вынуждена сообщить, что даты 1 октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты. Участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас", — обратилась актриса к своим фанатам в личном блоге.
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