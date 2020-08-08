Пугачёва могла умереть из-за пластической операции

Известная певица Алла Пугачёва могла умереть из-за неудачной пластической операции на подбородке.

Об этом сообщила звездный косметолог Марият Мухина. По её словам, состояние здоровья Аллы Борисовны не позволяет врачам использовать общий наркоз, поэтому все хирургические вмешательства артистка переносит под местным обезболиванием.