Известная певица Алла Пугачёва могла умереть из-за неудачной пластической операции на подбородке.
Об этом сообщила звездный косметолог Марият Мухина. По её словам, состояние здоровья Аллы Борисовны не позволяет врачам использовать общий наркоз, поэтому все хирургические вмешательства артистка переносит под местным обезболиванием.
"Я просто это досконально знаю от швейцарских врачей", — отметила косметолог.
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