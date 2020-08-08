Бывшая актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова назвала политику "своеобразным триллером". Ещё несколько месяцев назад артистка собиралась стать депутатом и участвовала в праймериз "Единой России".

"Политика — настолько сложная для меня тема… Я ей отдала почти треть моей новой книги "Не говори мужчинам нет". Обязательно почитайте. Мотивы были благородные, даже наивные. Хотела добиться полезных, положительных изменений в родном городе, в обществе, в стране, — утверждает Михалкова.

Опыт у меня уже был. К тому времени я несколько лет занималась общественной деятельностью, работала с детьми, молодежью. И я полагала, что удостоверение депутата может сделать эту работу более эффективной. В общем, была настроена решительно, рвалась в бой, — пояснила актриса.

В обозримом будущем не вижу для себя политической перспективы. А зачем? Работая на телевидении, на сцене, я принесу больше пользы, чем если буду сидеть в теплом кресле на "Охотном ряду", — твердо решила Юлия.