Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Журнал Forbes назвал три сериала, которые стали самыми популярными на стриминговом сервисе Netflix летом 2020 года.

Первое место получило документальное шоу "Неразгаданные тайны", набравшее наибольшее количество просмотров. Оригинальное видео вышло на телеэкраны более десяти лет назад. Стриминговая платформа выкупила на него права и перезапустила.

Второе место заняло реалити-шоу "Пол — это лава". А на третьем месте расположился американский фэнтезийный сериал "Проклятая".