Популярная блогерша-путешественница Валерия погибла в Таиланде в результате ДТП. Об этом рассказала её близкая подруга, проживающая в королевстве, Анна Токарева.
Трагедия произошла 2 августа в провинции Сураттхани. Сейчас родственники девушки собирают средства на доставку тела домой на Украину.
Валерия записывала блоги из Вьетнама, Турции, Бали, Ибицы и других стран.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.