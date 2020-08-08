В Таиланде погибла блогерша из Украины

Популярная блогерша-путешественница Валерия погибла в Таиланде в результате ДТП. Об этом рассказала её близкая подруга, проживающая в королевстве, Анна Токарева.

Трагедия произошла 2 августа в провинции Сураттхани. Сейчас родственники девушки собирают средства на доставку тела домой на Украину.

Валерия записывала блоги из Вьетнама, Турции, Бали, Ибицы и других стран.