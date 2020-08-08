Джигурде предлагали "зелёный свет" за признание Крыма российским

Актер Никита Джигурда рассказал о своих политических взглядах относительно Крымского полуострова.

По его словам, Крым — это украинская территория.

"Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция", — утверждает шоумен.

Джигурда заявил, что ему несколько раз предлагали "зеленый свет" в шоу-бизнесе в обмен на признание Крыма российским.