Актер Никита Джигурда рассказал о своих политических взглядах относительно Крымского полуострова.
По его словам, Крым — это украинская территория.
"Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция", — утверждает шоумен.
Джигурда заявил, что ему несколько раз предлагали "зеленый свет" в шоу-бизнесе в обмен на признание Крыма российским.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.