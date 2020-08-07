Джиган и Самойлова сняли в Турции виллу за полмиллиона рублей в сутки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наконец-то отпуск! 😊🙏🏽☀️🌊 Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)6 Авг 2020 в 5:37 PDT

Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и родственниками (всего 12 человек) уехали отдыхать в Турцию.

Супруги решили воспользоваться тем, что Россия открыла границы с некоторыми странами, и вырвались в отпуск.

На странице Джигана в Instagram появилась его совместная с Самойловой фотография, которая за пять часов набрала более 293 тысяч лайков.

На "отпуск" в Турции Джиган тратит по 450 тысяч рублей в сутки.

Впервые на отдых со звёздными родителями поехал младший сын Джигана и Самойловой — Давид.

Рэпер очень бурно отметил пополнение в своей семье.

Напомним, после появления в семье четвёртого ребёнка, брак Джагана и Самойловой едва не закончился скандалом.

Рэпер лечился от наркозависимости в нескольких клиниках, а его жена говорила, что будет подавать на развод. В результате Самойлова дала ему шанс, заявив, что делает это "ради детей".