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Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и родственниками (всего 12 человек) уехали отдыхать в Турцию.
Супруги решили воспользоваться тем, что Россия открыла границы с некоторыми странами, и вырвались в отпуск.
На странице Джигана в Instagram появилась его совместная с Самойловой фотография, которая за пять часов набрала более 293 тысяч лайков.
На "отпуск" в Турции Джиган тратит по 450 тысяч рублей в сутки.
Впервые на отдых со звёздными родителями поехал младший сын Джигана и Самойловой — Давид.
Рэпер очень бурно отметил пополнение в своей семье.
Напомним, после появления в семье четвёртого ребёнка, брак Джагана и Самойловой едва не закончился скандалом.
Рэпер лечился от наркозависимости в нескольких клиниках, а его жена говорила, что будет подавать на развод. В результате Самойлова дала ему шанс, заявив, что делает это "ради детей".
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