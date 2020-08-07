Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская похвасталась недавними подарками от бренда Louis Vuitton, доставшимися ей после ссоры с певицей Ритой Дакотой. Фото она опубликовала в соцсети Instagram.
Так, в подарок Рудковская получила альбом с фотографиями, книгу и синий клатч с логотипом бренда в виде облаков. Таким образом супруга фигуриста развеяла миф о прекращении сотрудничества с брендом.
"Спасибо, дорогие и любимые. Вы со мной, а я всегда с вами", — сказала Рудковская.
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