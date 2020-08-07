Рудковская похвасталась роскошными подарками после скандала с Дакотой

Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская похвасталась недавними подарками от бренда Louis Vuitton, доставшимися ей после ссоры с певицей Ритой Дакотой. Фото она опубликовала в соцсети Instagram.

Так, в подарок Рудковская получила альбом с фотографиями, книгу и синий клатч с логотипом бренда в виде облаков. Таким образом супруга фигуриста развеяла миф о прекращении сотрудничества с брендом.