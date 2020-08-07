В Америке появится местный аналог "Евровидения"

Аналог международного музыкального конкурса получил название "American Song Contest".

Как сообщает издание Variety, запуск данного проекта запланирован на следующий год. Точная дата еще не оглашена.

Формат музыкального шоу будет аналогичен "Евровидению", но известно, что среди участников соревнования будут исключительно американские исполнители.