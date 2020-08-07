Пограничники не пустили певицу Глюкозу на Украину

Как сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, российской исполнительнице запретили въезд в страну на ближайшие три года.

По данным погранслужбы, Глюкозу остановили в киевском аэропорту, она прибыла самолетом из Минска.

"За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Певице поставили соответствующий штамп в документ и отправили обратным самолетом в Белоруссию.