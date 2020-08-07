Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет

На 8 августа — последний день перед президентскими выборами, т. н. "день тишины", когда любая агитация запрещена — в Белоруссии запланирован ряд концертов на городских площадях. Анонсировалось участие звезд российской эстрады.

Как сообщил портал Tut. by, жители страны в интернете разместили множество обращений к артистам под хештегом #некормидиктатора. Поклонники просили "не выступать в Белоруссии накануне дня выборов", называя такие концерты "предвыборной агитацией".

Известно, что несколько российских поп-исполнителей отказались от предложения организаторов мероприятий.

Например, Леонид Агутин. О своем решении он сообщил в Инстаграм:

А вот Григорий Лепс в Белоруссию поедет и в Витебске выступит. Свое решение певец объяснил фанатам своей полной аполитичностью:

Читайте также:

В Сети опубликован план белорусского Майдана

Лукашенко предостерег организаторов Майдана в Минске