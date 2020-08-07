Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет

На 8 августа — последний день перед президентскими выборами, т. н. "день тишины", когда любая агитация запрещена — в Белоруссии запланирован ряд концертов на городских площадях. Анонсировалось участие звезд российской эстрады.
Как сообщил портал Tut. by, жители страны в интернете разместили множество обращений к артистам под хештегом #некормидиктатора. Поклонники просили "не выступать в Белоруссии накануне дня выборов", называя такие концерты "предвыборной агитацией".
Известно, что несколько российских поп-исполнителей отказались от предложения организаторов мероприятий.
Например, Леонид Агутин. О своем решении он сообщил в Инстаграм:
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Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!
А вот Григорий Лепс в Белоруссию поедет и в Витебске выступит. Свое решение певец объяснил фанатам своей полной аполитичностью:
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