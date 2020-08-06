Музыкальный критик Сергей Соседов: "В шоу-бизнесе нет счастливых людей"

Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что среди звёзд шоу-бизнеса нет счастливых пар. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Собеседник".

Соседов комментировал развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Он также рассказал об отношениях других семейных пар из мира звезд сцены.

"В шоу-бизнесе счастливых вообще нет. А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачёва с Галкиным? Это же смешно! Там всё клоунада", — заявил критик.

Также Соседов прокомментировал отношения Надежды Бабкиной с Евгением Гором, разница в возрасте между которыми составляет 30 лет, и Лолиту Милявскую, которая "без конца меняет мужей".

Тем не менее, Сергей Соседов всё же выделил одну пару, которую он назвал гармоничной — это София Ротару и Анатолий Евдокименко. Супруги прожили вместе 34 года; в 2002 году певица овдовела.

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