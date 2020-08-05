Звезда Comedy Woman участвовала во втором сезоне легендарного шоу, по результатам которого выиграла недвижимость.
Заслуженную награду Надежда Ангарская долгое время не могла получить из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
"Из-за пандемии момент получения ключей постоянно переносился, но вот они у меня в руках!", — приводит слова Ангарской "Стархит".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.