Ангарская получила ключи от выигранной в "Последнем герое" квартиры

Звезда Comedy Woman участвовала во втором сезоне легендарного шоу, по результатам которого выиграла недвижимость.

Заслуженную награду Надежда Ангарская долгое время не могла получить из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.