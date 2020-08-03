СМИ: Заворотнюк тайно лечилась в США и не могла вернуться в Россию

СМИ утверждают, что Анастасия Заворотнюк на самом деле не жила последние месяцы в своём подмосковном особняке, а находилась на лечении в США.

Актриса не могла вернуться домой, поскольку границы были закрыты, а международные полеты отменены из-за пандемии коронавируса.

О приезде Заворотнюк в Россию стало известно от Наташи Королевой, которая является соседкой артистки. Она намекнула, что уже скоро может встретиться с Заворотнюк.