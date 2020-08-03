Вдова Энди Картрайта угрожала расправой любовнице мужа

Следователи обнаружили в телефоне Марины Кохал сообщения, в которых она угрожает любовнице рэпера расправой. Вдова Энди Картрайта удалила переписку из телефона, однако специалисты смогли её восстановить.

Благодаря переписке, найденной в телефоне музыканта, удалось установить, что погибший изменял жене и планировал уйти к 24-летней любовнице.

У любовницы рэпера есть алиби. В день убийства она находилась в Москве, а вернулась в Санкт-Петербург только 27 июля. Она также пыталась связаться с музыкантом, но безрезультатно.