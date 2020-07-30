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Вокалист Slipknot выпустил клип "CMFT must be stopped"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Новый видеоклип фронтмена легендарной рок-группы появился на его официальном YouTube-канале.

Вместе с клипом на песню "CMFT must be stopped" Кори Тейлор презентовал еще одну песню — "Black eyes blue", которая также войдет в его сольный альбом.

Предзаказ на альбом уже доступен на всех цифровых площадках, а его выход запланирован на второе октября.

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