Звезда "Версуса" скончался от передозировки наркотиков

Тело украинского рэпера Энди Картрайта несколько дней находилось в квартире его жены, которая хотела скрыть факт смерти мужа.

По информации "Фонтанки", инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где Картрайт скончался от передозировки наркотиков.

Известно, что жена музыканта расчленила его тело не несколько частей и хранила в холодильнике. Следователям она рассказала, что не хотела для мужа такой смерти и решила, что будет лучше, если "он просто исчезнет".