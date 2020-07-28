Суд начинает рассмотрение дела актера Михаила Ефремова

Сегодня, 29 июля, в 11 часов по МСК в Пресненском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу "о пьяном ДТП", совершенном актером Михаилом Ефремовым в центре столицы.

Тогда, напомним, жертвой стал водитель Сергей Захаров, который от полученных в результате столкновения с джипом Ефремова травм скончался. Потерпевшими по делу признаны вдова погибшего, его брат и двое сыновей.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Известно, что потерпевшие в ходе судебных слушаний заявят гражданские иски к актеру, хотя раньше от компенсации отказывались.

Ранее адвокат артиста подавал ходатайство о переносе заседания по причине того, что оба защитника Ефремова в настоящее время находятся в командировке.

И тем не менее, предварительные слушания состоятся в назначенный срок. На них судьей будут рассмотрены ходатайства сторон и продлена мера пресечения обвиняемому — срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа.

Уже известно, что судьей по делу Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова. У нее есть опыт рассмотрения громких, резонансных дел, например:

экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (он получил 13 лет),

футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина (драка в центре Москвы).

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