Сегодня, 29 июля, в 11 часов по МСК в Пресненском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу "о пьяном ДТП", совершенном актером Михаилом Ефремовым в центре столицы.
Тогда, напомним, жертвой стал водитель Сергей Захаров, который от полученных в результате столкновения с джипом Ефремова травм скончался. Потерпевшими по делу признаны вдова погибшего, его брат и двое сыновей.
Заседание пройдет в закрытом режиме. Известно, что потерпевшие в ходе судебных слушаний заявят гражданские иски к актеру, хотя раньше от компенсации отказывались.
Ранее адвокат артиста подавал ходатайство о переносе заседания по причине того, что оба защитника Ефремова в настоящее время находятся в командировке.
И тем не менее, предварительные слушания состоятся в назначенный срок. На них судьей будут рассмотрены ходатайства сторон и продлена мера пресечения обвиняемому — срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа.
Уже известно, что судьей по делу Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова. У нее есть опыт рассмотрения громких, резонансных дел, например:
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.