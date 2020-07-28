66-летняя певица Любовь Успенская не скрывает, что находится в восторге от творчества 27-летнего музыканта Левана Кбилашвили.
Поклонники артистки считают, что её с молодым певцом связывают не только профессиональные отношения. Успенская регулярно публикует фотографии и видео с Кбилашвили.
Фанаты отмечают взгляд, с которым пара смотрит друг на друга. Последнее выступление Успенской прошло в дуете с Кбилашвили и она "сверкала" на сцене.
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