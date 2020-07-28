Ким Кардашьян расплакалась перед журналистами во время ссоры с мужем

В Сети появились снимки Ким Кардашьян, которая плачет во время ссоры со своим мужем Канье Уэстом.

Инцидент произошел на парковке возле закусочной в Коди штата Вайоминг.

Ранее пара сильно поругалась из-за проблем рэпера с психикой. Кардашьян рассказала, что Уэст страдает от биполярного расстройства. Она хочет, чтобы он прошел курс лечения, но рэпер отказывается ложиться в клинику.