Максим Фадеев хочет приехать в Хабаровск

Известный продюсер Максим Фадеев родился в Кургане.

Он сообщил, что никогда не был в Хабаровске, но теперь очень хочет посетить этот город из-за его жителей, которые выходят на несогласованные акции в поддержку арестованного Сергея Фургала.

"Скажите, что вы думаете о протестах в Хабаровске? Я там ни разу не был, но теперь очень интересно приехать из-за людей", — написал Фадеев в Instagram.

Продюсер считает, что мог бы организовать в городе концерт.