Известный продюсер Максим Фадеев родился в Кургане.
Он сообщил, что никогда не был в Хабаровске, но теперь очень хочет посетить этот город из-за его жителей, которые выходят на несогласованные акции в поддержку арестованного Сергея Фургала.
"Скажите, что вы думаете о протестах в Хабаровске? Я там ни разу не был, но теперь очень интересно приехать из-за людей", — написал Фадеев в Instagram.
Продюсер считает, что мог бы организовать в городе концерт.
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