Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон получили греческое гражданство. Об этом рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Рита Уилсон и Том Хэнкс теперь гордые греческие граждане!", — написал глава греческого правительства в своем блоге.

"Греция — это убежище. Я побывал в самых красивых местах мира, ни одно из них не превосходит эту страну", — прокомментировал это событие сам Хэнкс.