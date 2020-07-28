Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон получили греческое гражданство. Об этом рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Рита Уилсон и Том Хэнкс теперь гордые греческие граждане!", — написал глава греческого правительства в своем блоге.
"Греция — это убежище. Я побывал в самых красивых местах мира, ни одно из них не превосходит эту страну", — прокомментировал это событие сам Хэнкс.
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