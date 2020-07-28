Сын Бари Алибасова решил заработать на квартире отца

В ближайшее время Бари Алибасову не понадобится его квартира в Москве площадью 220 квадратных метров.

Сейчас продюсер находится в психиатрической лечебнице, а после выписки отправится в Калининград на длительную реабилитацию. Его сын решил подзаработать на элитной недвижимости своего отца и сдать квартиру в аренду.

За месяц аренды Бари Алибасов-младший хочет полмиллиона рублей. Жильцы смогут заехать уже в сентябре.

В квартире продюсера есть две спальни, личный кабинет, соляная комната для релаксации, сауна и студия.