Уже завтра в Москве пройдет первое судебное слушание по делу Михаила Ефремова о непреднамеренном убийстве.

Ранее актер спровоцировал смертельное ДТП в центре столицы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что на суде его подзащитный будет молчать.

"Видно, что он устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Какой бы приговор ни был. Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает — я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", — пояснил адвокат.