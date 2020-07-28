Актриса Юлия Меньшова рассказала об отдыхе в Карелии

28 июля известная актриса Юлия Меньшова отмечает 50-летний юбилей. Праздновать день рождения она отправилась в Карелию.

"Должна доложить, что внутренний туризм вообще не был готов к эдакому ажиотажу с нашей с вами стороны. Соотечественники всюду. Мест нет нигде. Все раскуплено, везде забито.В некоторых точках надеемся просто на удачу. Мол, повезет, и все получится.Но настроение в любом случае- прекрасное. Потому что посидели дома и на даче в этом году хоть и с удовольствием, но столькоооо , что сама мысль о том, что можно просто куда-то ехать, идти, бежать, стремиться — необыкновенно вдохновляет", - утверждает артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).