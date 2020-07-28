Российский мультфильм признан одним из лучших в мире

В Латинской Америке, Европе и во всем мире российский мультфильм "Маша и медведь" стал одним из лучших. Дети назвали его в числе любимых.

Так, в Европе и Латинской Америке он попал в пятерку лучших у мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 6 лет, а по миру — для детской аудитории девочек этого же возраста. Исследование в 43 странах провела международная компания Kidz Global.

Напомним, что российское детское шоу имеет четыре бриллиантовых кнопки YouTube, переведен на 39 языков, число подписчиков на канале сериала превышает 10 миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что мультсериал российского производства выходит на китайский рынок. Его покажут по Центральному телевидению Китая.