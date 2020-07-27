Илону Маску не понравились обвинения в групповом сексе с Эмбер Херд.

Поэтому бизнесмен решил вызвать Джонни Деппа на ринг.

"Если Джонни хочет сразиться со мной на ринге, просто скажите мне об этом… У нас не было тройничка, вы же знаете. Люди, которые так думают, гораздо более непристойны, чем считают самих себя", — написал предприниматель.