Названа причина, по которой Тимати покинул Black Star

Известный рэпер Тимати объявил о своём уходе из лейбла Black Star 27 июля.

Для многих это стало полной неожиданностью, однако инсайдеры утверждают, что у Тимура Юнусова давно накопились разногласия с другим сооснователем лейбла - Павлом Курьяновым.

По слухам, на их дружбу повлияла активная политическая позиция Тимати, которую он слишком часто начал высказывать. Курьянов старается выглядить аполитичным.