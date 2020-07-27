Известный рэпер Тимати объявил о своём уходе из лейбла Black Star 27 июля.
Для многих это стало полной неожиданностью, однако инсайдеры утверждают, что у Тимура Юнусова давно накопились разногласия с другим сооснователем лейбла - Павлом Курьяновым.
По слухам, на их дружбу повлияла активная политическая позиция Тимати, которую он слишком часто начал высказывать. Курьянов старается выглядить аполитичным.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.