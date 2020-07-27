"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина

Недавно Анастасия Волочкова была оштрафована на 20 тысяч рублей из-за посещения закрытого на карантин села Дивеево в Нижегородской области.

Она сообщила, что её больше возмутило не само наказание, а поднявшаяся шумиха в СМИ.