Недавно Анастасия Волочкова была оштрафована на 20 тысяч рублей из-за посещения закрытого на карантин села Дивеево в Нижегородской области.
Она сообщила, что её больше возмутило не само наказание, а поднявшаяся шумиха в СМИ.
"Съездила тихонечко помолиться в Дивеевский монастырь… Не предполагая, что это может превратиться в такой дешевый театр абсурда", — написала Волочкова в Instagram.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.