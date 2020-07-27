Меган Маркл неоднократно подвергалась насмешкам в королевской семье. Ей даже придумывали оскорбительные и унизительные прозвища.
Об этом рассказала близкая подруга актрисы. По её словам, при дворе Маркл могли называть "танцовщицей Гарри" и "не той герцогиней".
"Некоторым людям просто не нравится тот факт, что она выделяется", — пояснила близкая подруга артистки, пожелавшая остаться анонимной.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.