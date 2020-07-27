Подруга Меган Маркл рассказала о её обидных прозвищах при дворе

Меган Маркл неоднократно подвергалась насмешкам в королевской семье. Ей даже придумывали оскорбительные и унизительные прозвища.

Об этом рассказала близкая подруга актрисы. По её словам, при дворе Маркл могли называть "танцовщицей Гарри" и "не той герцогиней".