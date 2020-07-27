Срок домашнего ареста Михаила Ефремова истекает 9 августа. Однако суд продлит заключение актера под домашним арестом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный с ходом дела источник.

"Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения - не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами", - пояснил источник.