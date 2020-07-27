Российская порноактриса Лола Тейлор рассказала, как провела один вечер в компании Андрея Аршавина и его друга Владимира Быстрова.

"Мы сидели за столом, я предложила: "Давай фоткаться!" Он — на попятную. Я ему говорю: "Я, между прочим, тоже не последний человек в стране!" Сказала ему, что я порнозвезда. Его завел этот факт. После этого он стал вести себя более раскованно, трогал меня повсюду. Мы долго сидели в ресторане — часа четыре. А уже потом пошли в гостиничный номер", — утверждает звезда фильмов для взрослых.

"Когда мы завели этот разговор, я у него спросила: "Ты будешь себя уверенно чувствовать?" Обычно же, когда два партнера, у одного член падает, а у другого — встает. Аршавин уверенно ответил, чтобы я за это не переживала. "Будет все нормально!" — сказал он мне. Они с Быстровым хотели переспать со мной. А потом в комнату к нам третий пришел. Не знаю зачем", — добавила Тейлор.

"Я думаю, они не сильно расстроились. На следующий день уже сидели с другими девчонками. Они приехали отдыхать, а заодно присунуть разным. Но я не лезу в личную жизнь. Я сама приехала за этим в Геленджик. В Москве как-то не очень удобно этим заниматься, а на курорте можно", — пояснила актриса.