Джон Траволта после смерти жены вряд ли вернётся в кино

В середине июля из жизни ушла известная актриса и жена Джона Траволты Келли Престон. Артистка долгое время боролась с раком груди.

Сразу после смерти супруги актер заявил, что ему нужно время, чтобы прийти в себя. Зарубежные СМИ считают, что Траволта и вовсе оставит Голливуд, закончив карьеру актера.

Об этом рассказывают люди из его окружения. Они утверждают, что актер сильно переживает утрату и даже не думает о возвращении в киноиндустрию.