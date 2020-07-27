Лера Кудрявцева утверждает, что не пьёт уже больше 20 лет, однако почему-то за ней закрепился статус "звездной алкоголички".

"Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый год), то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И ещё на первом месте! Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет", — прокомментировала слухи о своей зависимости телеведущая.